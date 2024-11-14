«Желаем Элеоноре уверенного шага, пусть дефиле будет летящим!» «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская примет участие в полуфинале «Мисс Вселенная» 14 ноября

Обладательница титула «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская рассказала о своих эмоциях накануне полуфинала «Мисс Вселенная». О том, что Элеонора Качаловская впервые в истории суверенной Беларуси представит республику на конкурсе, «Мисс Вселенная» мы писали ранее. Первая красавица республики также рассказала о том, каким будет основной посыл и месседж ее программы и тех призах, которые достанутся победительнице.