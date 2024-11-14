«Желаем Элеоноре уверенного шага, пусть дефиле будет летящим!» «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская примет участие в полуфинале «Мисс Вселенная» 14 ноября

Обладательница титула «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская рассказала о своих эмоциях накануне полуфинала «Мисс Вселенная». О том, что Элеонора Качаловская впервые в истории суверенной Беларуси представит республику на конкурсе, «Мисс Вселенная» мы писали ранее. Первая красавица республики также рассказала о том, каким будет основной посыл и месседж ее программы и тех призах, которые достанутся победительнице.
Финальные дни — самые волнительные. Фото: личная страница Элеоноры Качаловской в соцсети.
Даты полуфинал и финала «Мисс Вселенная» известны: 14 и 16 ноября. Накануне полуфинального этапа Элеонора Качаловская показала с платье, в котором участвовала в Miss Universe 2024 Catrinas Gala — тематической костюмированной вечеринке с жарким мексиканским колоритом.
Яркий сногсшибательный образ. Фото: соцсети.
Выглядит и сама Элеонора, и этот стильный утонченный, быть может, чуть эпатажный, наряд просто сногсшибательно.
Впрочем, такие яркие вечеринки — исключение, ведь все последние недели, находясь в Мексике, где в этом году проходит «Мисс Вселенная», Элеонора постоянно занята: репетиции, репетиции и еще раз репетиции.
Луков и образов было много. Фото: личная страница Элеоноры Качаловской в соцсети.
«До финала остаются считанные дни. И как поется в песне Ирины Дорофеевой — Беларусь сильная! Беларусь красивая!» — так подписала Элеонора Качаловская вот этот снимок.
Редкие минуты отдыха. Фото: личная страница Элеоноры Качаловской в соцсети.
Так или иначе, но уже очень скоро — финал. Попадет ли в него Элеонора Качаловская — уравнение со многими неизвестными, где еще присутствует труднопрогнозируемый коэффициент везения и удачи.
Белоруска с президентом конкурса. Фото: личная страница Элеоноры Качаловской в соцсети.
Ну, а в официальном аккаунте организаторов участия Беларуси в «Мисс Вселенная» появилась публикация — несколько фото.
Репетиции были ежедневными. Фото: аккаунт белорусов-организаторов в соцсети.
«130 конкурсанток полностью погрузились в процесс репетиций и моральной подготовки, ведь, безусловно, сейчас все эмоции на пределе! Желаем Элеоноре терпения и уверенного шага, пусть дефиле будет парящим, грациозным и завораживающим», — такой текст содержал пост.
В комментариях — а их немало — Элеоноре пишут слова восхищенной поддержки, фолловеры не сомневаются, у яркой белоруски есть абсолютно все шансы получить самый главный титул — «Мисс Вселенная». Сама Элеонора делится своими эмоциями: «Быть собой — лучшее решение», — написала она.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси продлевают земельную амнистию до 1 января 2028 года (тут про это).