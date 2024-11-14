На улице Рихарда Зорге частично ограничат движение более чем на год

В Казани по улице Рихарда Зорге частично перекроют одну из полос движения транспорта. На участке разместят временное ограждение для строительства второй линии метрополитена, сообщает комитет внешнего благоустройства города.
С 15 декабря 2024 года по 13 марта 2026 года будет частично перекрыта крайняя полоса движения по направлению в сторону ул. Габишева в районе дома № 88 по ул. Рихарда Зорге.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.