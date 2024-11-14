В Таганроге рядом с ДК построили детскую площадку и высадили растения. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава администрации приморского города Светлана Камбулова.
На территории была проделана большая работа. Специалисты установили 11 камер видеонаблюдения. Также подрядчик выполнил установку детской площадки с травмобезопасным покрытием. Особое внимание уделили озеленению территории.
— Подрядная организация высадила 29 лип и 16 туй. Более 700 кустарников — это самшиты, гортензии, можжевельники, сирень, бирючина. Украсят новое место для отдыха и многолетние растения — ирисы, астры вересковидные и многие другие, — поделилась Светлана Камбулова.
Напомним, в Ростове идет активная подготовка к зимнему периоду. По словам главы администрации города Алескея Логвиненко, тысяча дворников будут бороться со снегом и льдом.