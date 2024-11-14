Из-за ремонта моста у Телецентра в Омске изменят движение общественного транспорта

В связи с этим изменятся привычные маршруты общественного транспорта. Как уже сообщалось, троллейбус № 67 ходить не будет, его заменит автобус. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, он будет ходить по маршруту «Пос. Солнечный — ОНПЗ». На линии будет работать 11 автобусов, что позволит сохранить привычный интервал движения.