Из-за ремонта моста у Телецентра в Омске изменят движение общественного транспорта

В Омске начинается ремонт моста у Телецентра. Мост имени 60-летия ВЛКСМ частично перекроют уже с 24 ноября, до 30 апреля 2025 года при движении с Левого берега будет ограничено движение по правой стороне моста.
В связи с этим изменятся привычные маршруты общественного транспорта. Как уже сообщалось, троллейбус № 67 ходить не будет, его заменит автобус. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, он будет ходить по маршруту «Пос. Солнечный — ОНПЗ». На линии будет работать 11 автобусов, что позволит сохранить привычный интервал движения.
Изменения коснутся маршрута № 16: троллейбусы в обоих направлениях будут следовать по схеме: «Универсам» — «Улица Лукашевича» — «Проспект Комарова» — «Левобережный рынок» — «Школа милиции», далее по утвержденной схеме.
«Кроме этого, маршрут № 16 будет переведен в режим магистрального. Это позволит обеспечить выход подвижного состава в линию не позднее 6 утра и выполнение последних рейсов до 24 часов, а также сократить интервалы движения до 10 минут», — сообщил мэр.
После возвращения маршрута № 16 к прежней схеме начнет работу автобус № 77. Он будет следовать по маршруту: «Пос. Солнечный» — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — «Площадь Победы». В линии планируется работа 7 единиц подвижного состава большого класса.
Кроме того, возобновиться прямое троллейбусное сообщение между городком Нефтяников и Московкой-2 — начнет работу троллейбусный маршрут № 8 «Ул. Гашека — пос. Ермак». В утренние и вечерние часы его маршрут будет продлен до Омского нефтеперерабатывающего завода.