«Из автомата стрелять умеете?» Как силовики на Апрашке суету наводили

У одного из магазинов сидит женщина. Она задумчиво курит и все время гладит служебную немецкую овчарку. Пса зовут Степан Дмитриевич, его специализация — взрывчатка, в полиции он уже семь лет. Скоро пенсия. Степе нравится внимание. Я тоже спрашиваю разрешения почесать его за ухом. В итоге Дмитрич начинает давить на меня своим крупом и искать кожаным носом мою руку снова и снова. Ну что за чудесный пес! Задумчивая русская женщина без особой надежды и энтузиазма обращается к редким прохожим: «Парки, дубленки, скидка на мех. Зайдите ко мне».