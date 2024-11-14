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В Алматы потеплеет до плюс 9 градусов

Синоптики сообщили, какой будет погода в ближайшие трое суток в трех крупнейших городах страны ― Астана, Алматы, Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы ожидается потепление после обильных осадков (снег, дождь) и резкого похолодания.

Так, 15 ноября синоптики обещают переменную облачность, без осадков, ночью — туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°С мороза, днем +2+4°С тепла.

16 ноября — переменная облачность, без осадков, ночью — туман. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −2−4°С мороза, днем +5+7°С тепла.

17 ноября — переменная облачность, без осадков, ночью — туман. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +7+9°С тепла.

Жителей Астаны, где уже вовсю господствует зима, погода уже не балует.

В столице 15 ноября — переменная облачность, временами — небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4−6°С, днем −1−3°С мороза.

16 ноября — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −6−8°С, днем −3−5°С мороза.

17 ноября — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4−6°С, днем −1−3°С мороза.

В третьем крупнейшем мегаполисе республики -Шымкенте — конечно, теплее, чем в первых двух.

Здесь 15 ноября прогнозируется переменная облачность, без осадков, ночью и утром — туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −2−4°С мороза, днем +7+9°С тепла.

16 ноября — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°С мороза, днем +9+11°С тепла.

17 ноября — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С тепла.

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