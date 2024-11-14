Известный ростовчанин Дмитрий Дибров отмечает свои 65 лет

Известно, что Дмитрий Дибров родился и вырос в Ростове-на-дону. Он окончил школу № 80, а затем поступил в Ростовский государственный университет на факультет журналистики. После вуза известный телеведущий проработал корреспондентом в одной из местных газет. За годы карьеры он успел поработать в нескольких редакциях, на телевидении.