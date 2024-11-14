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Известный ростовчанин Дмитрий Дибров отмечает свои 65 лет

Ростовчанин Дмитрий Дибров празднует юбилей.

Источник: Комсомольская правда

Известный уроженец Ростова-на-Дону отметил свой юбилей. Свой день рождения известный телеведущий празднует 14 ноября. В этом году ему исполнилось 65 лет.

Известно, что Дмитрий Дибров родился и вырос в Ростове-на-дону. Он окончил школу № 80, а затем поступил в Ростовский государственный университет на факультет журналистики. После вуза известный телеведущий проработал корреспондентом в одной из местных газет. За годы карьеры он успел поработать в нескольких редакциях, на телевидении.

Однако большинству россиян он запомнился в качестве ведущего популярного интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Напомним, у детей известной ростовчанки Анастасии Костенко со счетов детей приставы списали все деньги. Об этом она поделилась на своей странице в социальной сети.