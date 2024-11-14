Соцопрос: абсолютное большинство белорусов голосуют на выборах

Социологическое исследование аналитического центра EcooM показало, что абсолютное большинство белорусов принимают участие в выборах, передает БелТА.
По информации директора аналитического центра Сергея Мусиенко, в соцопросе респондентам нужно было ответить на вопрос, принимают ли они лично обычно участие в выборах. Предлагались несколько вариантов ответа на данный вопрос: всегда принимаю, стараюсь ходить на выборы, зависит от ситуации, принципиально не хожу, затрудняюсь ответить.
В тоге 65,1% респондентов сказали, что всегда принимаю участие в выборах. Еще 15,7% опрошенных ответили, что стараются ходить на выборы. Также 7,1% пояснили, что обычно это зависит от ситуации, мол, иногда они ходят на выборы, а иногда — нет. Кроме того, 6,2% сказали, что принципиально не ходят на выборы, а 5,9% затруднились ответить.
Мусиенко заметил, что данные соцопроса соответствуют реальности. Так как в последние десятилетия отмечается высокая явка на выборах. Участие в них белорусы считают это своим долгом, что также физически видно по избирательным участкам.
— Мы обеспечиваем прозрачные, четкие возможности голосовать людям. И они это выражают, выполняя свой гражданский долг. Это реальные цифры, наблюдаемые из года в год, — прокомментировал эксперт.
Говоря о тех белорусах, которые не участвую в выборах из принципа, социолог назвал это социальным инфантилизмом, безразличием или возможным протестом.
— Они не принимают участия не только в выборах, но и не проявляют социальной активности, не ходят на субботники, к примеру, — уверен он.
А резюмируя, заметил, что в своем большинстве белорусы небезразличны к будущему страны, а к выборам относятся как к празднику.
Социисследование проводилось с 1 по 21 октября 2024-го среди 1580 респондентов. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статпогрешность выборки не превышает 2,5%.
Тем временем Александр Лукашенко сказал, что собрано свыше 700 тысяч подписей в его поддержку.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
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