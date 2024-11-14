Соцопрос: абсолютное большинство белорусов голосуют на выборах

В тоге 65,1% респондентов сказали, что всегда принимаю участие в выборах. Еще 15,7% опрошенных ответили, что стараются ходить на выборы. Также 7,1% пояснили, что обычно это зависит от ситуации, мол, иногда они ходят на выборы, а иногда — нет. Кроме того, 6,2% сказали, что принципиально не ходят на выборы, а 5,9% затруднились ответить.