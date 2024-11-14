Эпидемиолог Роспотребнадзора Башкирии рассказала, как уберечься от инфекционных болезней

В Башкирию пришли холода, а это значит, что наступил сезон простудных и других респираторных заболеваний — гриппа, ОРВИ, коронавируса. А начиная с прошлого года в республике все чаще стали регистрировать случаи такого опасного заболевания как корь. Впрочем, любую болезнь можно предотвратить, если соблюдать элементарные правила гигиены и не забывать про вакцинацию.
Как уберечь себя и свою семью от опасных инфекций? Какие осложнения может вызвать тот же грипп, и почему от него лучше привиться? Как не подхватить на отдыхе в теплых краях экзотические вирусы? Как сейчас обстоят в республике дела с коронавирусом? На эти и другие актуальные вопросы в беседе с «КП-Уфа» ответила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Башкирии Лейсан Усманова.
Замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Башкирии Лейсан Усманова.
ВИРУСОМ КОКСАКИ ЧАЩЕ ЗАРАЖАЮТСЯ ДЕТИ.
В начале ноября в некоторых регионах России был зафиксирован рост заболеваемости вирусом Коксаки. Все случаи заражения оказались привозными: заболевшие отдыхали в Турции, там и подхватили. А встречается ли вирус Коксаки в Башкирии?
— Вирус Коксаки относится к энтеровирусам. У заболевания есть характерный сезон распространения — летне-осенний, купальный сезон. Чаще всего вирусу характерен фекально-оральный механизм передачи, то есть он выделяется во внешнюю среду с испражнениями. Наиболее восприимчивы к вирусу дети, которым вирус может попасть в организм через в рот (поэтому болезнь называется в народе болезнью грязных рук). При контактно-бытовом пути, например, через игрушки, ребенок может преподнести руки к лицу и таким образом вирус может попасть в организм, — объясняет Ляйсан Усманова.
За 2024 год в Башкирии было зарегистрировано 42 случая заражения энтеровирусом. При этом все заболевшие не выезжали за пределы региона. Впрочем, риск завоза энтеровируса из других стран существует всегда.
— Последний случай энтеровируса был зарегистрирован в октябре. На сегодняшний день данный вирус на территории республики не регистрируется. Эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, — говорит санитарный врач.
Специалисты Роспотребнадзора предостерегают от самолечения и, если у вас или ребенка появились признаки энтеровируса — характерная сыпь вокруг рта, на руках и ногах — советуют сразу же обратиться к врачу. Вакцины от него не существует, поэтому необходимо соблюдать простые меры профилактики.
Эпидемиологи отмечают, что единственный способ уберечься от некоторых болезней — вакцинация Юлия ПЫХАЛОВА.
— Нужно приучать детей к правилам личной гигиены и респираторному этикету, не контактировать с лицами, у которых есть признаки инфекционного заболевания. Если ребенок заболевает, не нужно вести его в школу или детский сад. После каждого посещения общественных мест нужно обязательно мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами, салфетками, — перечисляет санитарный врач Лейсан Усманова.
Также стоит отметить, что вирус можно подхватить не только после контакта с больным. Вирус может попасть в организм пищевым путем через продукты питания и водным, при заглатывании воды во время купании в озере, бассейне или при употреблении воды сомнительного качества.
— Родителям на заметку: если вы с детьми поехали на отдых в соседний регион или за границу используйте для питья воду только гарантированного качества бутилированную или кипяченную воду, не допускайте употребление воды с открытых источников, при купании в водоемах и бассейнах не допускайте попадания воды в рот, овощи и фрукты промывайте безопасной водой, а еще лучше обдавать их кипятком, поскольку вирус может сохраняться на поверхности некоторое время, — говорит эпидемиолог.
ЗАВОЗНЫЕ БОЛЕЗНИ.
Как отмечает Лейсан Усманова, нетипичные для нашего региона заболевания могут попасть из-за границы. Регистрируются единичные случаи тропических инфекций. Например, в 2024 году было подтверждено два завозных случая малярии из Африки. Это заболевание, которое передается человеку через укус комара.
Главное при появлении признаков инфекционного заболевания после посещения тропических стран при обращении к лечащему врачу уведомить его о заграничной поездке, рассказать, сколько она длилась и когда и каким рейсом вы прибыли в регион.
— Существует риск завоза и других тропических инфекций, например лихорадки Денге, заболевание, которое также передается через укус комара. В этом году зарегистрировано 4 завозных случая из Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Таиланда и Египта. Риск существует, поэтому мы рекомендуем жителям нашей республики, планирующим свой отдых, для сохранения их здоровья и снижения рисков заражения инфекционными заболеваниями на отдыхе, ознакомиться с эпидемиологической ситуацией той страны или региона, в которые вы собираетесь. Это можно узнать на сайте Управления Роспотребнадзора или у туроператора — поясняет санитарный врач.
В Роспотребнадзоре по РБ сообщают: обстановка в республике стабильная, случаи особо-опасных заболеваний не зарегистрированы.
В связи с тем, что наиболее эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний является иммунизация, санитарные врачи рекомендуют туристам перед выездом проверить наличие выполненных прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
При отсутствии сведений о вакцинации необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, где врач проверит ваш прививочный анамнез и при необходимости после осмотра, в соответствии с состоянием вашего здоровья, подберет и назначит вакцину.
Роспотребнадзор Башкирии напоминает: при планировании поездки в эндемичные страны необходимо вакцинироваться от таких заболеваний, например, как желтая лихорадка. Так как иммунизацию выполняют заранее до поездки для формирования полноценного иммунитета, позаботиться о проведении вакцинации необходимо заранее.
Также при посещении тропических стран для защиты от укусов насекомых рекомендуется носить защитную одежду, применять средства, отпугивающие насекомых, а также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.
Как отмечают эпидемиологи, обстановка в республике стабильная, случаи особо-опасных заболеваний не зарегистрированы. Здесь есть и заслуга автоматизированной системы «Периметр», которая работает в аэропорту. С ее помощью Роспотребнадзор может просчитать риски завоза инфекционных заболеваний, распознать у возвращающегося домой туриста признаки опасного заболевания.
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ.
Санитарные врачи регионального Роспотребнадзора отмечают, что на сегодняшний день грипп является опасным респираторным вирусным заболеванием. И самый эффективный способ уберечься от него — это вакцинация.
— Грипп опасен тем, что вызывает тяжелейшие осложнения, начиная от пневмоний до поражения центральной и периферической нервных систем. Особенно тяжело эти осложнения протекают у детей до года и у лиц старше 60 лет, — говорит Лейсан Усманова.
Для предотвращения осложнений следует ежегодно делать профилактические прививки, а при появлении первых симптомов инфекции не прибегать к самолечению, а немедленно обращаться к врачу.
На данный момент в Башкирии циркулирует вариант коронавируса Омикрон и его потомки Юлия ПЫХАЛОВА.
Прививаться от гриппа в первую очередь важно тем, кто входит в группу риска: детям, студентам, медицинским работникам, сотрудникам образовательных учреждений и коммунальных служб, а также старшему поколению, так как иммунитет с возрастом ослабевает. Вакцинироваться от гриппа обязательно нужно тем, у кого есть хронические заболевания, особенно легочные.
— Все эти категории групп риска подлежат обязательной вакцинации в соответствии с Национальным календарем прививок, бесплатно. Финансирование на них выделяется из федерального бюджета. Только таким образом мы можем обеспечить им защиту. И даже если привитый все-таки подхватит вирус, то он перенесет заболевание в легкой форме и без осложнений, — поясняет Лейсан Усманова.
В этом году прививочная кампания против гриппа по всей стране стартовала с 4 сентября и продолжится вплоть до конца ноября. Региональный Роспотребнадзор напоминает, что, если у вас нет противопоказаний к проведению вакцинации, то необходимо иммунизироваться против гриппа. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
— Если же заболевания избежать не удалось и у вас присутствуют симптомы гриппа — высокая температура, озноб, головная боль, — то нужно оставаться дома и вызвать врача. Если заболевает ребенок, убедительно просим не вести его в детсад, школу, а также остаться дома и вызвать педиатра, — отмечает эпидемиолог.
Не стоит забывать о неспецифических мерах профилактики: полноценный сон, сбалансированное питание и здоровый образ жизни — все, что укрепляет иммунитет и позволяет человеку лучше противостоять инфекциям.
За 10 месяцев 2024 года в Башкирии было зарегистрировано 42 случая заражения энтеровирусом Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
К слову, эпидемиологи не видят ничего плохого и в народных методах профилактики иммунитета в зимнее время. То есть употребление чеснока и лимона не навредят, но в разумных количествах. Ну и не стоит забывать о ношении защитных масок и соблюдения социальной дистанции в общественных местах при массовом скоплении людей. Эти меры помогут защититься от заражения не только гриппом, но и другими вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
ОТКУДА В БАШКИРИИ КОРЬ?
В течение двух лет в Башкирии фиксировался подъем заболеваемости корью. Наиболее уязвимыми для кори были и остаются дети, а очагами распространения очень часто становятся детские сады и школы. Так откуда же в нашей республике вдруг вновь возникла эта инфекция?
— С начала этого года в нашей республике, как и по всей Российской Федерации, фиксировался подъем заболеваемости корью, а начался он еще в 2023 году. За последние 10 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 188 случаев заболевания, из них 21 — это завозные случаи. Завоз кори регистрировался из таких стран как ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан, и из других регионов России — таких как Челябинская область, Пермский край и других. Риск заражения будет сохраняться, так как люди путешествуют и остаются, хоть и в небольшом количестве, но отказывающиеся от проведения вакцинации.
И хочется отметить, что рост заболеваемости корью был обусловлен в основном не привитым против кори контингентом, более 95% заболевших не имели сведений о ранее полученной прививке.
В сезон подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ санитарные врачи советуют носить в общественных местах защитные маски Алексей БУЛАТОВ.
Чтобы обезопасить себя и своего ребенка, необходимо вакцинироваться. Напоминаем, согласно календарю профилактических прививок, вакцинация проводится детям в возрасте 1 года, ревакцинация — в 6 лет. Вакцинации также подлежат взрослые, не болевшие корью, без сведений о проведенной прививке и с незавершенным курсом иммунизации. И помните, вирус кори может привести к серьезным осложнениям, инвалидизации и даже к летальному исходу. В результате своевременно проведенных организационных, санитарно-профилактических, противоэпидемических мероприятий на сегодняшний день в республике эпидемиологическая обстановка по кори стабилизировалась. Случаи кори не регистрируется, ситуация в республике стабильная — отмечает Ляйсан Усманова.
ЧТО С КОРОНАВИРУСОМ?
Уже несколько лет как коронавирус является сезонным заболеванием, а это значит, что рост заболеваемости приходится на определенный период времени — осень и зиму. К счастью, такого количества случаев заражения, как было в пандемию, уже нет.
— Случаи продолжают регистрироваться, но заболевание протекает в более легкой и средней форме, тяжелые случаи регистрируются редко. В основном это пожилые люди, у которых ослабленная иммунная система и хронические заболевания. Поэтому они подлежат вакцинации против ковида, в соответствии с изменениями, внесенными в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинации подлежат лица, у которых отсутствуют сведения о прививке и перенесенном заболевании коронавирусной инфекции и группы риска: лица старше 60 лет, лица с хроническими и иммунодефицитными состояниями, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями — рассказывает Лейсан Усманова.
На сегодняшний день в Башкирию поставляется обновленная вакцина «Спутник Лайт». Если вы относитесь к группе риска, можете обратиться к врачу, который назначит вам вакцину с учётом состояния вашего здоровья и прививочного анамнеза.
— Среди циркуляции штаммов COVID-19 на территории республики преобладает Омикрон и его потомки. Он переносится чаще всего в легкой форме, но обладает большей контагиозностью, то есть риск заболеть им выше. Мы регистрируем значительное снижение тяжелых госпитализаций и смертей, чем в годы пандемии — это связано с мутацией вируса. Однако возрастает число случаев, протекающих по типу поражения верхних дыхательных путей: с насморком, болью в горле, осиплостью голоса.
Управление Роспотребнадзора проводит ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Ухудшение ситуации не прогнозируется, — подытожила санитарный врач Роспотребнадзора по Башкирии.