Эпидемиолог Роспотребнадзора Башкирии рассказала, как уберечься от инфекционных болезней

— С начала этого года в нашей республике, как и по всей Российской Федерации, фиксировался подъем заболеваемости корью, а начался он еще в 2023 году. За последние 10 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 188 случаев заболевания, из них 21 — это завозные случаи. Завоз кори регистрировался из таких стран как ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан, и из других регионов России — таких как Челябинская область, Пермский край и других. Риск заражения будет сохраняться, так как люди путешествуют и остаются, хоть и в небольшом количестве, но отказывающиеся от проведения вакцинации.