Продюсер Sega Bodega обвинил Lil Nas X в плагиате его обложки

Ирландско-чилийский электронный музыкант, продюсер и диджей Sega Bodega обвинил рэпера Lil Nas X в том, что он скопировал обложку его сингла Angel On My Shoulder (2021). Артист заметил плагиат в арте для предстоящего проекта американца Dreamboy.
В своих социальных сетях электронщик написал, что даже не пытается придираться, имея в виду, что подражание очевидно. На обеих обложках исполнители сидят за ретрокомпьютером, а сзади них стоит светящаяся фигура.
NUXXE, Dreamboy.
Поклонники Lil Nas X в ответ заметили, что незадолго до этого рэпер опубликовал иллюстрацию Sega Bodega в качестве референса. Но ирландец возразил, что его имя все равно не было указано, а пост исчез через 24 часа. «Вы кажетесь мне безумными», — заявил музыкант.
Lil Nas X описал Dreamboy следующим образом: «Это не просто альбом. Это я, справляющийся с потерей того, что когда-то было, и борющийся за новый мир». 15 ноября исполнитель планирует выпустить трек «Light Again!». Ранее он представил сингл Right There.