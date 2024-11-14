Продюсер Sega Bodega обвинил Lil Nas X в плагиате его обложки

Поклонники Lil Nas X в ответ заметили, что незадолго до этого рэпер опубликовал иллюстрацию Sega Bodega в качестве референса. Но ирландец возразил, что его имя все равно не было указано, а пост исчез через 24 часа. «Вы кажетесь мне безумными», — заявил музыкант.