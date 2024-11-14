По оценке Обь-Иртышского УГМС, в октябре омичи дышали очень грязным воздухом

Обь-Иртышское УГМС опубликовало итоги мониторинга загрязнения атмосферного воздуха за прошлый месяц. По оценке специалистов, в целом в октябре омичи дышали воздухом, уровень загрязнения которого оценивается как «очень высокий».
Больше всех неповезло жителям Центрального округа — там зафиксировано самое большое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Также в октябре там были превышения ПДК диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота.
В Советском округе фиксировались превышения ПДК диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода. В Октябрьском —- оксида углерода, диоксида азота, оксида азота.
В Кировском —- оксида азота и сероводорода. В Ленинском —- оксида углерода и сероводорода.