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По оценке Обь-Иртышского УГМС, в октябре омичи дышали очень грязным воздухом

Эксперты подвели итоги месячных наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Омске.

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское УГМС опубликовало итоги мониторинга загрязнения атмосферного воздуха за прошлый месяц. По оценке специалистов, в целом в октябре омичи дышали воздухом, уровень загрязнения которого оценивается как «очень высокий».

Больше всех неповезло жителям Центрального округа — там зафиксировано самое большое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Также в октябре там были превышения ПДК диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота.

В Советском округе фиксировались превышения ПДК диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода. В Октябрьском —- оксида углерода, диоксида азота, оксида азота.

В Кировском —- оксида азота и сероводорода. В Ленинском —- оксида углерода и сероводорода.