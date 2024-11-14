Таллахасси
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция провела рейд по улицам Сочи: Изъяты две совы, три обезьяны и 64 кило фруктов

Две совы, три обезьяны и 64 кг фруктов изъяты на улицах Сочи.

Источник: УВД по городу Сочи

В Сочи прошел очередной рейд по выявлению и пресечению незаконного оказания услуг и несанкционированной торговли. Проверку провели на в Адлерском районе курорта.

Двух сов и трех обезьян изъяли полицейские у трех уличных фотографов на улице Ленина. Животных передали на содержание специалистам сочинского санатория.

Тем временем, на улице Демократической обнаружили незаконные торговые точки. У продавцов изъяли 64 килограмма фруктов.

«В отношении нарушителей составили административные протоколы», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Ранее сообщалось, что на курорте выявили мигрантов-нелегалов.