Полиция провела рейд по улицам Сочи: Изъяты две совы, три обезьяны и 64 кило фруктов

В Сочи прошел очередной рейд по выявлению и пресечению незаконного оказания услуг и несанкционированной торговли. Проверку провели на в Адлерском районе курорта.
Двух сов и трех обезьян изъяли полицейские у трех уличных фотографов на улице Ленина. Животных передали на содержание специалистам сочинского санатория.
Тем временем, на улице Демократической обнаружили незаконные торговые точки. У продавцов изъяли 64 килограмма фруктов.
«В отношении нарушителей составили административные протоколы», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Ранее сообщалось, что на курорте выявили мигрантов-нелегалов.