В Египте нашли захоронение чиновника высокого ранга и его жену

Так, комплекс помещений, в который входит гробница Усера и Хотепхерес, был обнаружен в 2021 году. Сначала ученые обследовали большой, вырубленный в скале зал с рельефами и статуями — выяснилось, что это зал для жертвоприношений с ложной дверью, через которую, как считали в Древнем Египте, двойники умерших могут выходить в наш мир, получать принесенную жертву и возвращаться обратно. В этом же помещении была плакетка с изображениями хозяев гробницы Усера и Хотепхерес и надписями, рассказывающими о них. Однако самого погребения на тот момент обнаружено не было.