Путин увеличил разовую выплату получившим инвалидность на СВО до 4 млн рублей

Владимир Путин подписал указ, который увеличивает разовую выплату участникам СВО при ранении, повлекшем инвалидность, с 3 до 4 млн рублей. Порядок распространится на всех военнослужащих, получивших увечья с начала СВО. Накануне кабмин утвердил размеры выплат при получении бойцами ранений в зависимости от степени их тяжести. До этого всем раненным на СВО выплачивали 3 млн. Сколько теперь получат военные в случае травм — в материале «Газеты.Ru».