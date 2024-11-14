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Школьник получит компенсацию после нападения собаки в Иркутске

Его родителям должны выплатить 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске собака покусала 11-летнего мальчика в Свердловском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, все произошло еще в мае текущего года в микрорайоне Юбилейный.

— Для защиты его прав прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с органов местного самоуправления компенсации морального вреда, причиненного вследствие укуса бесхозяйной собаки, — поделились в надзорном органе.

Требования были удовлетворили и теперь родителям выплатят 20 тысяч рублей. Когда решение суда вступит в силу за исполнением проследят правоохранители.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за неисправной печки в гараже в Зиминском районе загорелся двухквартирный дом и хозпостройка.