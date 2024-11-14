Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

Открытая крымчанином комета стала 13-й на его счету. Он действительно теперь занимает второе место в мире среди астрономов-любителей по открытым кометам: первое принадлежит исследователю из Австралии, на счету которого 18 комет. Комета с именем «Борисов» будет находиться на расстоянии полутора астрономических величин от Земли к февралю 2025 года. Ее можно будет наблюдать между Марсом и Юпитером. В следующий раз комета будет проходить через 3 700 лет. Она имеет примерно несколько сотен метров в диаметре. Всего за всю историю наблюдения астрономы открыли чуть более 4,5 тыс. комет.