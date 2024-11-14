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Солист Uma2rman рассказал, как уговорил певицу Патрисию Каас на дуэт

Так вокалист и сооснователь коллектива Uma2rman объяснил, почему французская звезда согласилась на фит с группой.

Источник: Звук

Так вокалист и сооснователь коллектива Uma2rman объяснил, почему французская звезда согласилась на фит с группой.

По словам музыканта, друзья его друзей были знакомы с Каас и предложили ей сотрудничество с ним. «Условие сотрудничества было только одно: это должна быть новая песня, написанная специально для этого дуэта», — поделился Владимир с ТАСС. Артист добавил, что певице очень понравилась сочиненная им композиция, и так родилась коллаборация.

«Ты не позвонишь» вошла в третий альбом Uma2rman «Куда приводят мечты» (2008).

Ранее братья Кристовские признались, что у них есть невыпущенный кавер на трек Леонида Агутина «Я тебя не вижу» (2018).