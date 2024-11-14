Солист Uma2rman рассказал, как уговорил певицу Патрисию Каас на дуэт

По словам музыканта, друзья его друзей были знакомы с Каас и предложили ей сотрудничество с ним. «Условие сотрудничества было только одно: это должна быть новая песня, написанная специально для этого дуэта», — поделился Владимир с ТАСС. Артист добавил, что певице очень понравилась сочиненная им композиция, и так родилась коллаборация.