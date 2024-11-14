Разработан хлеб для больных диабетом

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали хлеб для пациентов с диабетом и сниженным иммунитетом. В продукте заменена пшеничная мука и добавлен препарат на основе чайного гриба, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Ученые разработали технологию приготовления хлеба и хлебцев для людей с инсулинозависимым диабетом и поврежденной иммунной системой после перенесенного COVID-19. Инновационная технология изготовления хлеба предполагает замену пшеничной муки на смесь кукурузной муки и нута, а также использование в рецептуре биопрепарата на основе чайного гриба. Авторы разработки отмечают, что такой продукт обладает низким гликемическим индексом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разработанный хлеб также помогает в укреплении иммунитета, улучшении метаболизма и позволяет контролировать ощущение голода. «Новый продукт ученых Центра биотехнологического инжиниринга СКФУ полностью готов к внедрению в массовое производство: разработаны технология, рецептура, товарный знак и упаковочная тара. Опытная партия получила положительную оценку потребителей», — цитирует пресс-служба ректора университета Дмитрия Беспалова.
Разработка прошла апробацию на площадке инновационного научно-технологического центра в Великом Новгороде. Опытная партия выпечена в пекарне Пятигорска. Научный коллектив подал заявку на товарный знак и изобретение.