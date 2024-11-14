Разработан хлеб для больных диабетом

«Ученые разработали технологию приготовления хлеба и хлебцев для людей с инсулинозависимым диабетом и поврежденной иммунной системой после перенесенного COVID-19. Инновационная технология изготовления хлеба предполагает замену пшеничной муки на смесь кукурузной муки и нута, а также использование в рецептуре биопрепарата на основе чайного гриба. Авторы разработки отмечают, что такой продукт обладает низким гликемическим индексом», — говорится в сообщении.