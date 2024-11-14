В Уганде выявили тяжелую малярию со стойкостью к действию артемизинина

В 11 случаях прием этого лекарства не привел к ожидаемому эффекту или же сила его действия была значительно ниже нормы, что заставило профессора Опоку и его коллег изучить структуру генома плазмодия, извлеченного из крови больных детей. Проведенный учеными анализ показал, что во всех 11 случаях юные жители Уганды были носителями малярии, в ДНК клеток которой присутствовали две разных мутации в гене KELCH13.