Последние новости к вечеру 14 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 ноября 2024 года.
Советник Трампа по нацбезопасности раскрыл его планы по Украине
Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине и планирует привести Киев и Москву к переговорам, заявил кандидат на пост советника по нацбезопасности Майк Уолтц.
NBC News: поведение Маска возмущает окружение Трампа
Активность Илона Маска в поддержке Дональда Трампа вызывает недовольство среди его команды. Источники отмечают, что Маск ведет себя навязчиво, стремясь показать свою роль в победе Трампа, что раздражает окружение политика.
Шахназаров сообщил, что Путин разберется с замедлением YouTube
На встрече с президентом Карен Шахназаров поднял вопрос замедления YouTube, назвав это нецелесообразным. Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос, отметив, что на платформе встречаются «пакости».
Генконсульство призвало не везти «сиротам» шоколад из Дубая
Генконсульство России в ОАЭ предостерегло россиян от просьб перевезти дубайский шоколад через границу, поскольку это может быть прикрытием для контрабанды. Популярный в соцсетях десерт стал целью недобросовестных лиц, а случаи подобных предложений участились в аэропортах ОАЭ.
Имущество осужденного за рекордную взятку национализируют
Генпрокуратура России подала иск о конфискации имущества экс-следователя Марата Тамбиева, осужденного за рекордную взятку в 7,3 млрд руб. Конфискации подлежат его квартира, два машиноместа, два нежилых помещения и два мотоцикла.