Последние новости к вечеру 14 ноября 2024 года

Генконсульство России в ОАЭ предостерегло россиян от просьб перевезти дубайский шоколад через границу, поскольку это может быть прикрытием для контрабанды. Популярный в соцсетях десерт стал целью недобросовестных лиц, а случаи подобных предложений участились в аэропортах ОАЭ.