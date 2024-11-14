Чем полезна клюква и кому не рекомендуется ее есть

* Заморозка. Если вы хотите сохранить клюкву на более длительный срок, заморозьте ее в морозильной камере. Перед заморозкой помойте ягоды, дайте им обсохнуть и разложите на противне в один слой. После того как они замерзнут, можно переложить в пакет или контейнер. Замороженная клюква может храниться до года.