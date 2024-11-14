Таллахасси
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вышел трейлер фильма «Братья» с Филиппом Киркоровым

В сети состоялась премьера трейлера картины «Братья», где одну из главных ролей исполнил король российской эстрады Филипп Киркоров. Комедия от кинокомпании «Централ Партнершип» выйдет в прокат 19 декабря.

Источник: Звук

В сети состоялась премьера трейлера картины «Братья», где одну из главных ролей исполнил король российской эстрады Филипп Киркоров. Комедия от кинокомпании «Централ Партнершип» выйдет в прокат 19 декабря.

По сюжету сочинский бездельник Славик, которого играет комик Денис Дорохов, нуждается в доноре-родственнике. Подходящей кандидатурой оказывается его единокровный брат — поп-звезда Филипп Киркоров. Вместе родственники попадают в передрягу, которая «обернется страшным сном для обоих».

В проекте также заняты актрисы Татьяна Догилева, Алена Савастова, Карина Андоленко и другие. Режиссером ленты выступил Марк Горобец, снявший недавний хит «Тур с Иванушками» (2024).

Ранее Киркоров признался, что всегда мечтал исполнять рок-музыку.