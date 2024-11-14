Вышел трейлер фильма «Братья» с Филиппом Киркоровым

В сети состоялась премьера трейлера картины «Братья», где одну из главных ролей исполнил король российской эстрады Филипп Киркоров. Комедия от кинокомпании «Централ Партнершип» выйдет в прокат 19 декабря.
По сюжету сочинский бездельник Славик, которого играет комик Денис Дорохов, нуждается в доноре-родственнике. Подходящей кандидатурой оказывается его единокровный брат — поп-звезда Филипп Киркоров. Вместе родственники попадают в передрягу, которая «обернется страшным сном для обоих».
В проекте также заняты актрисы Татьяна Догилева, Алена Савастова, Карина Андоленко и другие. Режиссером ленты выступил Марк Горобец, снявший недавний хит «Тур с Иванушками» (2024).
Ранее Киркоров признался, что всегда мечтал исполнять рок-музыку.