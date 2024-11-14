Вышел трейлер фильма «Братья» с Филиппом Киркоровым

По сюжету сочинский бездельник Славик, которого играет комик Денис Дорохов, нуждается в доноре-родственнике. Подходящей кандидатурой оказывается его единокровный брат — поп-звезда Филипп Киркоров. Вместе родственники попадают в передрягу, которая «обернется страшным сном для обоих».