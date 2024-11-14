Создан подход, позволяющий находить «водные» минералы на экзопланетах

В частности, расчеты ученых показывают, что «Джеймс Уэбб» будет способен обнаружить «водные» минералы на каменистой землеподобной планете Куа’куа, расположенной в 48 световых годах от Земли в созвездии Индейца, за 30−60 проходов этого мира по диску звезды, вокруг которой он вращается. Подобные наблюдения вполне реально провести при наличии воли со стороны сообщества, что открывает дорогу для поиска «водных» минералов на экзопланетах при помощи уже имеющихся и новых телескопов, подытожили Льюис и ее коллеги.