Что китайский гороскоп говорит о деревянной змее и в чем советует встречать 2025 год

Бог — покровитель Земли пожаловался великому Нефритовому императору. Тот попытался убедить змею прекратить, но она не признавала себя виноватой. В наказание бог лишил ее ног, поэтому ей пришлось долго учиться ползать, прижимаясь к земле. Наконец, раскаявшись, змея обратилась к богу-покровителю за советом, и тот направил ее к дракону. Огромная рептилия научила змею бороться с наводнениями. С тех пор змея сделала множество добрых дел и заслужила шестое место среди почитаемых людьми животных.