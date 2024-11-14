Блогер Стас Васильев извинился за шутку о расстреле цесаревича Алексея

«Если человек способен на такие высказывания ради привлечения внимания к своей особе, то остается только развести руками и понять, что предела подлости в общем, скорее всего, не существует. Скорее всего, он прекрасно понимал, какую это вызовет реакцию и рассчитывал на нее. Обычно люди такого уровня так и поступают, и им не кажется, что это плохо. Остается только сожалеть об их духовном состоянии и больше ничего», — сказал Закатов.