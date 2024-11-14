Никита Михалков предложил создать фестиваль саундтреков имени Эдуарда Артемьева

Режиссер и актер Никита Михалков выступил с инициативой создания фестиваля саундтреков к кино в Новосибирской области. Артист предложил посвятить мероприятие памяти своего покойного друга, композитора Эдуарда Артемьева. Он написал музыку к таким фильмам кинематографиста, как «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Раба любви» (1976), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), и многим другим.
«С точки зрения возможностей, с точки зрения интереса и распространения этой музыки это хорошо», — отметил Михалков на пресс-конференции в новосибирском театре «Глобус».
В 2023-м и 2024-м в Новосибирске, на родине Артемьева, прошел посвященный ему международный конкурс-фестиваль музыкального и мультимедийного искусства «Сибириада». В прошлом ноябре также стало известно, что в городе появится улица имени композитора.