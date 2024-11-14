Карликовый бегемот из мемов Му Денг выпустила свой первый сингл Moodeng Moodeng

Четырехмесячная самка карликового бегемота Му Денг, живущая в зоопарке города Сирача в Таиланде, представила свой дебютный трек Moodeng Moodeng. Ранее игривое, энергичное животное приобрело вирусную популярность в интернете.
50-секундную композицию написал и спродюсировал тайский композитор Муанфет Аммара и выпустила компания GMM Music. Веселая, приставучая песня доступна на четырех языках: тайском, английском, китайском и японском. В тексте трека Му Денг призывает маму с ней поиграть.
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