Карликовый бегемот из мемов Му Денг выпустила свой первый сингл Moodeng Moodeng

50-секундную композицию написал и спродюсировал тайский композитор Муанфет Аммара и выпустила компания GMM Music. Веселая, приставучая песня доступна на четырех языках: тайском, английском, китайском и японском. В тексте трека Му Денг призывает маму с ней поиграть.