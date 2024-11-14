В Иране начнут лечить от снятия хиджабов

В этом, как сообщает The Guardian, уже усомнились многие женские активистки и представители правозащитного сообщества. «Это будет не клиника. Это будет тюрьма, — приводит британская газета слова молодой женщины, которая говорила на условиях анонимности.— Мы боремся, чтобы свести концы с концами, с отключениями электроэнергии. А это государство обеспокоено только кусками тряпки».