Маск согласился с предложением сажать врачей за смену пола детям

Аккаунт Libs of TikTok в соцсети X сделал репост записи новостного медиа Visegrad24, в которой говорилось, что за последние пять лет как минимум 14 тыс. детей в США «удалили яичники или пенисы, молочные железы» или они «подверглись хирургической или химической кастрации».
«Тюрьма. Пожизненно», — написал пользователь.
«Да», — согласился с ним Маск.
Верховный суд России в 2023 году признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». С конца 2022 года в стране запрещена пропаганда ЛГБТ и смены пола для лиц всех возрастов.
В 2022 году один из детей Маска, родившийся мальчиком по имени Ксавье Александр Маск, в возрасте 18 лет сделал операцию по смене пола и взял имя Вивиан Дженна Уилсон.
В июле этого года Маск заявил, что его сын был «убит вирусом воукизма», из-за чего начал принимать блокаторы полового созревания. По словам бизнесмена, его «обманом заставили» подписать документы, которые позволили сыну начать трансгендерный переход в 16 лет.
Уилсон это опровергала. Она отмечала, что отец изначально колебался, но все же дал согласие на начало лечения, осознавая, что именно делает.