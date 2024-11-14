Маск согласился с предложением сажать врачей за смену пола детям

Аккаунт Libs of TikTok в соцсети X сделал репост записи новостного медиа Visegrad24, в которой говорилось, что за последние пять лет как минимум 14 тыс. детей в США «удалили яичники или пенисы, молочные железы» или они «подверглись хирургической или химической кастрации».