Производители молока вернули цены на прежний уровень на фоне проверки ГП

В Генпрокуратуре сообщили, что производители молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения прокурорской проверки. Ранее «Ведомости» сообщили, что первые две компании направили ретейлерам письма о повышении отпускных цен на молоко. «Вимм-Билль-Данн» объяснила это решение ростом цен на сырое молоко и увеличением других затрат. По данным Национального союза производителей молока, с 2022 года себестоимость производства молока в России выросла на 24%.