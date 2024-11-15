Не покинули чат: байопик об Азнавуре и возвращение «Конформиста»

Экранизацию повести «Манюня» Наринэ Абгарян, которая начиналась как сериал, уже можно с уверенностью называть франшизой. «Манюня: Приключения в деревне» — второй релиз из вселенной Абгарян и Кинокомпании братьев Андреасян в 2024 году. На этот раз рыжеволосая непоседа Манюня вместе со своими подружками Наринэ и Каринкой в сопровождении Ба — бабушки Розы Иосифовны — отправляются, как легко понять из названия, в деревню. Здесь юные героини проводят незабываемое лето: соперничают с местными мальчишками, встречаются с настоящей колдуньей и попадают в мир русских сказок. И на деревенских приключениях Манюни Сарик и Гевонд явно не остановятся, на очереди спин-офф про ее бабушку. «Манюня: День рождения Ба» выйдет уже в феврале.