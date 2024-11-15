Не покинули чат: байопик об Азнавуре и возвращение «Конформиста»

Хью Грант примеряет нетипичный для себя образ героя хоррора в фильме «Еретик», а звезда «Мавританца» Тахар Рахим поет голосом Шарля Азнавура в байопике о жизни шансонье. Среди громких возвращений — очередная «Манюня», разбавляющая летними красками все оттенки серого в ноябре, и легендарный «Конформист» Бернардо Бертолуччи. Картина итальянского классика выходит в России в повторный прокат в отреставрированной версии и на языке оригинала. «Известия» — о том, что смотреть в предстоящий уикенд.
«Еретик» 18+
Режиссер: Скотт Бек, Брайан Вудс.
В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Эль Янг, Тофер Грейс.
Режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс исследуют ужасающую сторону веры и ее места в современном мире, а Хью Грант продолжает пополнять свою фильмографию ролями отборных мерзавцев в напряженном камерном психологическом хорроре «Еретик». По сюжету две молодые девушки из общины мормонов попадают в дом к обходительному и безобидному мистеру Риду (его-то и играет Грант). Правило, что внешность бывает обманчива, работает и здесь: девушки оказываются в ловушке у настоящего монстра. Рид подвергает проповедниц жестоким испытаниям, устраивая проверку их веры. В свою очередь, он сам одержим поиском одной истинной религии.
«Еретика» особенно ждут после кассового успеха инди-хоррора «Собиратель душ». Фильм собрал около 400 млн рублей только в российском прокате. Высоко оценили «Еретика» и критики, коэффициент «свежести» на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 92%. Хью Грант максимально далек от своих персонажей — очаровательных британцев в ромкомах и комедиях, рецензенты называют его непредсказуемого мистера Рида одной из лучших ролей в карьере артиста. За не сбавляющую обороты тревогу и чувство клаустрофобии отвечает камера оператора Чон Джун-хо, снявшего культовые ленты’Олдбой«и “Служанка” Пака Чхан-ука.
«Месье Азнавур» 16+
Режиссер: Мехди Идир, Гран Кор Маляд.
В ролях: Тахар Рахим, Бастьен Буйон, Мари-Жюли Бо, Камилль Мутавакиль, Нарине Григорян.
Биографическая драма погружает в бурную жизнь одной из самых знаковых фигур французского шансона. Шарля Азнавура в фильме сыграл Тахар Рахим, известный по ролям в картинах «Мавританец», «Наполеон» и «Пророк». Камера следует за Азнавуром сперва как за сыном армянских иммигрантов, выживающим в декорациях Франции 1920-х годов, а затем мы видим его из-за кулис сцены в Альгамбре, куда он выйдет исполнить «Я уже видел себя». Помимо Азнавура, зрителю покажут экранных Эдит Пиаф и Фрэнка Синатру.
Однако картина режиссеров Мехди Идира и Грана Кор Маляда, которые и сами музыканты, не только сконцентрирована на восхождении знаменитого шансонье, но и исследует его личные драмы. Так, один из наиболее пронзительных моментов фильма — решение Азнавура выйти на сцену «Олимпии» в день похорон своего сына. Певец продолжал активную концертную деятельность до своих последних дней жизни.
«Манюня: Приключения в деревне».
Режиссер: Денис Гуляр.
В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Оскар Кучера.
Экранизацию повести «Манюня» Наринэ Абгарян, которая начиналась как сериал, уже можно с уверенностью называть франшизой. «Манюня: Приключения в деревне» — второй релиз из вселенной Абгарян и Кинокомпании братьев Андреасян в 2024 году. На этот раз рыжеволосая непоседа Манюня вместе со своими подружками Наринэ и Каринкой в сопровождении Ба — бабушки Розы Иосифовны — отправляются, как легко понять из названия, в деревню. Здесь юные героини проводят незабываемое лето: соперничают с местными мальчишками, встречаются с настоящей колдуньей и попадают в мир русских сказок. И на деревенских приключениях Манюни Сарик и Гевонд явно не остановятся, на очереди спин-офф про ее бабушку. «Манюня: День рождения Ба» выйдет уже в феврале.
«В плену стихии» 16+
Режиссер: Эндрю Кайтлингер.
В ролях: Люк Дэвид Блумм, Итан Слейтер, Кейтлин Фицджералд, Пол Спаркс.
Новый приключенческий фильм, продюсером которого стал Сильвестр Сталлоне, основан на мемуарах Дона Фендлера 1939 года. История настолько реальная, что создатели не стали менять имя главного героя фильма. 12-летний Дон теряется в лесу во время семейного похода к горе Катадин, самой высокой в штате Мэн. Мальчик проводит в лесных окрестностях девять дней, руководствуясь наставлениями своего отца, одно из которых — идти дальше, даже если совсем не осталось сил. Реальный Дон Фендлер прошел больше 130 км лесов и чудом выжил. Родители же в это время полностью находятся под гнетом вины: накануне разлуки в лесу главный герой поссорился со своим отцом.
«Конформист» 18+
Режиссер: Бернардо Бертолуччи.
В ролях: Жан-Луи Трентиньян, Стефания Сандрелли, Энцо Тарашо, Доминик Санда.
В повторный прокат выходит один из важнейших шедевров европейского кинематографа — отреставрированная в формате 4К версия «Конформиста» итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи. Полная метафор и символов экранизация одноименного романа Альберто Моравиа — лента, ставшая классикой. В ней режиссер прослеживал тему изменчивости человека. По сюжету работающий на режим Муссолини, но равнодушный к его идеологии аристократ Марчелло Клеричи получает задание убить профессора-антифашиста Квадри. Герой, исполненный Жан-Луи Трентиньяном, полон всевозможных комплексов и по несчастливому стечению обстоятельств влюбляется в молодую жену профессора Анну.
Премьера «Конформиста» состоялась в 1970 году на Берлинском кинофестивале, самому Бертолуччи на тот момент было всего 29 лет, а сцена в лесу, где Клеричи наблюдает за убийством Квадри и его супруги, сделала уже на тот момент сложившегося в актерской профессии Трентиньяна по-настоящему великим. Исполнитель главной роли неоднократно говорил, что «Конформист» — лучший фильм, в котором он снимался, но стоил ему очень дорого. Так Трентиньян намекал, что роль конформиста Клеричи стоила ему больших душевных затрат.
«Конформист» вышел на больших экранах еще в СССР, черно-белым, с далеко не самым качественным дубляжом и ожидаемо с цензурными купюрами. На этот раз все сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.