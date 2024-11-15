Сказки Андерсон: каким получился альбом Linkin Park с новой вокалисткой

Конечно, From Zero в целом производит впечатление очень просчитанной, в чем-то даже конъюнктурной работы. Музыканты понимали, что сейчас не время для экспериментов. Точнее, главный эксперимент — приглашение Андерсон — они уже сделали, а музыкальный материал, следовательно, должен быть настолько бесспорным, насколько только это возможно. Отсюда — нещадная эксплуатация фирменных приемов Linkin Park: сочетание электроники и мощного гитарного звучания, контраст более лиричных куплетов, зачастую построенных на читке, и эмоциональных «душевных криков» в припеве. А дальше уже каждый слушатель может решить для себя сам, нужна ли ему Meteora № 2 или он ждал от любимых артистов чего-то нового. Если не знать, что мы слушаем материал 2024 года, и заменить голос Андерсон на Беннингтона, его можно спокойно спутать с тем, что группа делала в нулевых.