Сказки Андерсон: каким получился альбом Linkin Park с новой вокалисткой

Пластинка пролетает стремительно — и это как минус, так и плюс. Ведь здесь практически нет проходных номеров. Треки один сильнее другого — явно не тот случай, когда музыканты выпускают лучшее в виде синглов, а всё остальное оказывается не более чем довеском. В From Zero установленная первым же развернутым номером The Emptiness Machine планка выдерживается до самого конца. Хотя и никаких новых горизонтов не открывается.