Сказки Андерсон: каким получился альбом Linkin Park с новой вокалисткой

Малая продолжительность, большие амбиции и звучание в лучших традициях нулевых — так можно было бы охарактеризовать материал первого после воссоединения альбома группы Linkin Park. Впрочем, главная его особенность, конечно, женский вокал вместо мужского: приглашение Эмили Андерсон занять место у микрофона стало сенсацией. Но From Zero показывает, что логика у такого провокационного шага действительно есть. «Известия» оценили долгожданную пластинку, только-только появившуюся в продаже.
Женский вопрос.
2024-й с полным правом может быть назван годом реюнионов и камбэков. Братья Галлахеры помирились и возродили Oasis, Роберт Смит вернул The Cure к студийной работе спустя полтора десятилетия. Но если обе эти новости вызвали сугубо положительную реакцию поклонников, другая, не менее громкая, разделила публику на два противоположных лагеря. Речь, конечно, о решении Майка Шиноды со товарищи «оживить» Linkin Park за счет приглашения в группу новой вокалистки и нового же ударника.
Напомним, фронтмен коллектива Честер Беннингтон погиб в 2017-м, после чего группу покинул и сооснователь Linkin Park Роб Бурдон. Место последнего занял Колин Бриттэйн, но, конечно, в центре всеобщего внимания оказалась фигура у микрофона: Эмили Андерсон, ранее известная по группе Dead Sara. Немудрено. Замены вокалистов крупных групп в истории рока, понятное дело, случаются, но чтобы певца меняли на певицу — это что-то новенькое.
Как следствие, часть фанатского сообщества вовсе не готова была принять Андерсон, другая же стала ждать альбома, чтобы понять, есть ли в принципе смысл в этой авантюре. Три сингла, которые группа выпускала еще с лета, обнадеживали, но не позволяли дать окончательный ответ. И вот пластинка появилась. Правда, на полноценный лонгплей она тянет с трудом: при суммарной продолжительности звучания менее 32 минут ее точнее было бы назвать мини-альбомом (EP). С другой стороны, количество композиций (десять плюс небольшое интро) вполне соответствует всем стандартам. А тот факт, что большинство из песен — в районе трех минут или даже меньше, кажется скорее плюсом. Linkin Park не стали искусственно растягивать материал, сделав его лаконичным и динамичным.
Кстати, самая короткая песня — Casualty — это даже не ню-метал, а треш-метал, целиком построенный на истошных скримах Андерсон, рэп-кричалках Шиноды и жестком гитарном рубилове. Зато в Cut the Bridge, тянущей на хит, экономить время не стали: пусть слушателю западут в память цепкие мотивы припева и харизматичная читка куплетов.
Старое и новое.
Конечно, From Zero в целом производит впечатление очень просчитанной, в чем-то даже конъюнктурной работы. Музыканты понимали, что сейчас не время для экспериментов. Точнее, главный эксперимент — приглашение Андерсон — они уже сделали, а музыкальный материал, следовательно, должен быть настолько бесспорным, насколько только это возможно. Отсюда — нещадная эксплуатация фирменных приемов Linkin Park: сочетание электроники и мощного гитарного звучания, контраст более лиричных куплетов, зачастую построенных на читке, и эмоциональных «душевных криков» в припеве. А дальше уже каждый слушатель может решить для себя сам, нужна ли ему Meteora № 2 или он ждал от любимых артистов чего-то нового. Если не знать, что мы слушаем материал 2024 года, и заменить голос Андерсон на Беннингтона, его можно спокойно спутать с тем, что группа делала в нулевых.
Другое дело, что с Эмили Андерсон звучание вокальной партии стало даже более агрессивным, чем было во времена Беннингтона. И если Честер несмотря ни на что оставался романтиком, лириком, то чуть хрипловатое пение Андерсон зачастую воспринимается как сгусток первобытной яркости, необузданная энергия. Хорошо слышно это не только в уже упомянутом Casualty, но и в Two Faced, и в IGYEIH… Список можно продолжать.
На распутье.
Снижение эмоционального накала происходит только в самом конце. Причем мелодичная баллада Good Things Go оказывается еще и полноценным дуэтом Шиноды и Андерсон. Майк заходит на территорию мелодик-рэпа, лишь ближе к концу номера переключаясь на речитатив, Эмили же демонстрирует диапазон своего голоса, но не стремится порвать наши барабанные перепонки, как прежде. Получается убедительно и выразительно, хотя ощущение, с одной стороны, дежавю, а с другой — что нам недодали музыки, не покидает.
Пластинка пролетает стремительно — и это как минус, так и плюс. Ведь здесь практически нет проходных номеров. Треки один сильнее другого — явно не тот случай, когда музыканты выпускают лучшее в виде синглов, а всё остальное оказывается не более чем довеском. В From Zero установленная первым же развернутым номером The Emptiness Machine планка выдерживается до самого конца. Хотя и никаких новых горизонтов не открывается.
Что ж, так или иначе, возвращение состоялось. И если учесть все вводные, можно признать, что Linkin Park прыгнули выше головы и сделали максимум, чтобы не оттолкнуть прежнюю аудиторию (точнее, ту ее часть, которая в принципе готова была на певицу вместо Честера Беннингтона). Но будущее группы зависит от того, в каком направлении она будет двигаться дальше. Можно сохранять приверженность старому стилю, сделав вид, что Андерсон равно Беннингтон. А можно — пуститься в эксперименты с опорой на индивидуальность новой фронтвумен. Скорее всего, мы уже весьма скоро узнаем выбор музыкантов. И принять его будет в любом случае проще, чем уже свершившиеся перемены.