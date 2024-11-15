Автор «Игры в кальмара» Хва Дон-хек заявил, что больше не хочет снимать

Режиссер популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек выразил намерение завершить работу над сериалами после окончания данного проекта, сообщает Bloomberg.
Создатель культового южнокорейского шоу от Netflix отметил, что производство таких масштабных проектов требует чрезмерных затрат сил и нервов. Хван признался, что работа над «Игрой в кальмара» вынуждала его многократно преодолевать физические, психические и эмоциональные возможности.
Ожидается, что второй сезон сериала выйдет 26 декабря 2024 года, а третий, финальный сезон, запланирован на 2025 год.
Ранее режиссер из Индии Сохам Шах подал в суд на платформу Netflix, по его словам, это связано с тем, что сериал «Игра в кальмара» является «прямым плагиатом» его кинокартины.