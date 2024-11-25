Национальный проект «Безопасные качественные дороги» в России в 2024 году

Основная задумка, главные поручения, время реализации, затраты и промежуточные итоги — выясняем в материале особенности национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России в 2024 году.
Суть нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Подчеркиваются четыре главные идеи национального проекта «Безопасные качественные дороги».
- Возведение новейших автотрасс и эстакад.
- Внедрение в повседневную жизнь умного транспорта.
- Преумножение сроков жизнеспособности автомобильных дорог.
- Повышение безопасности транспортной инфраструктуры.
Указ президента РФ
Проект был передан в работу после поручения российского лидера Владимира Путина. Официально глава государства озвучил его 7 мая 2018 года в указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Цели и основные задачи проекта «Безопасные качественные дороги»
Наличествует восемь первостепенных задач.
- Повысить количество нормативных городских и межмуниципальных дорог.
- Поднять уровень довольства граждан качеством автотрасс и безопасностью передвижения.
- Снизить численность смертей из-за автопроисшествий.
- Повысить квалификацию сотрудников дорожного хозяйства.
- Устранить как можно больше узких мест в сети дорог.
- Усовершенствовать максимально возможное количество путей для трамваев и троллейбусов.
- Освежить автобусные, трамвайные и троллейбусные парки новыми машинами.
- Увеличить число людей, довольных общественным транспортом.
Сроки реализации проекта «Безопасные качественные дороги»
Начал реализовываться 3 декабря 2018 года. Подвести его окончательные итоги планируется 31 декабря 2030 года.
Федеральные проекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Сегодня в работе шесть федеральных программ. Три из них известны под двумя названиями.
- «Региональная и местная дорожная сеть» («Дорожная сеть»).
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» («ОМРДХ»).
- «Безопасность дорожного движения».
- «Автомобильные дороги Минобороны России».
- «Развитие общественного транспорта» («Мобильный город»).
- «Развитие федеральной магистральной сети».
1. Дорожная сеть
Основные задачи — повысить качество дорог разных уровней и количество используемой отечественной техники при реализации этой цели. Начало действия — 3 декабря 2018 года. Окончание — 31 декабря 2025 года.
Руководитель — первый замглавы Министерства транспорта России Валентин Иванов. Куратор — зампред правительства страны Марат Хуснуллин.
2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Основные задачи — модернизировать политику регулирования области, внедрить в нее новейшие технологии и повысить квалификацию ее работников. Начало действия — 3 декабря 2018 года. Окончание — 31 декабря 2025 года.
Руководитель — первый замглавы Министерства транспорта России Валентин Иванов. Куратор — зампред правительства страны Марат Хуснуллин.
3. Безопасность дорожного движения
Основные задачи — увеличить безопасность передвижения на транспорте по дорогам страны, а следовательно — и количество трагедий в связи с автопроисшествиями. Начало действия — 3 декабря 2018 года. Окончание — 31 декабря 2025 года.
Руководитель — первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой. Куратор — зампред правительства страны Марат Хуснуллин.
4. Автомобильные дороги Минобороны России
Основная задача — повышение количества нормативных дорог оборонного ведомства. Начало действия — 3 декабря 2018 года. Окончание — 31 декабря 2025 года.
Руководитель — замминистра обороны России Валерий Герасимов. Куратор — зампред правительства страны Марат Хуснуллин.
5. Мобильный город
Основные задачи — усовершенствовать максимально возможное количество путей для трамваев и троллейбусов, обновить сами машины в парках и увеличить число людей, довольных общественным транспортом. Начало действия — 1 января 2021 года. Окончание — 31 декабря 2030 года.
Руководитель программы — первый замглавы Министерства транспорта России Валентин Иванов. Куратор — зампред правительства страны Марат Хуснуллин.
6. Развитие федеральной магистральной сети
Основные задачи — усовершенствование транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг», увеличение экономических связей территорий страны благодаря строительству и ремонту федеральных дорог, избавление от узких мест на трассах. Начало действия — 1 января 2021 года. Окончание — 31 декабря 2030 года.
Руководитель — первый замглавы Министерства транспорта России Валентин Иванов. Куратор — зампред правительства страны Марат Хуснуллин.
Финансирование бюджета нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
На реализацию заложено 5936,5 миллиарда рублей. Из них из федерального бюджета должно быть выделено 3861,7 миллиарда рублей, из консолидированных бюджетов субъектов России — 2354,3 миллиарда рублей, а остаток, 1040,4 миллиарда рублей, — из внебюджетных источников.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
|Наименование задачи
|Первоначальное значение
|2019 год
|2021 год
|2024 год
|Увеличение количества нормативных городских дорог
|42%
|65,3%
|73%
|85%
|Повышение числа россиян, довольных качеством автодорог
|41%
|41%
|41,5%
|50%
|Рост нормативных региональных и межобластных дорог для машин
|43,1%
|44,5%
|45,8%
|53%
|Прибавление нормативных дорог в опорной сети
|0%
|0%
|0%
|75,5%
|Подъем довольства граждан безопасностью дорожного передвижения
|41%
|41%
|43%
|—
|Спад числа смертей в авариях на дорогах на десять тысяч машин
|2,9 людей
|2,9 людей
|2,6 людей
|2,1 людей
|Увеличение протяженности нормативных искусственных сооружений на дорогах разного уровня
|Ноль метров
|Ноль метров
|Ноль метров
|107,2 метра
|Поднятие квалификации сотрудников дорожного хозяйства
|Ноль человек
|Ноль человек
|2000 человек
|11 000 человек
|Повышение количества действующих контрактов по возведению и ремонту региональных автодорог
|0%
|0%
|7%
|25%
|Рост числа нормативных дорог оборонного ведомства страны
|42%
|45%
|49%
|60%
|Всплеск протяженности новых и отремонтированных Росавтодором мест федеральных трасс, в том числе с избавлением от узких участков
|Ноль километров
|Ноль километров
|146,4 километра
|1285,2 километра
|Увеличение протяженности новых и отремонтированных группой компаний «Автодор» федеральных дорог
|59,5 километра
|59,5 километра
|98,5 километра
|616,2 километра
|Прибавление к протяженности новых и отремонтированных мест автодорог федерального значения
|Ноль километров
|Ноль километров
|Ноль километров
|1810,4 километра
|Рост протяженности усовершенствованных путей и контактной сети городского наземного электрического транспорта
|0%
|0%
|0%
|13,3%
|Поднятие числа граждан, довольных общественным транспортом в городах
|0%
|0%
|12%
|—
|Увеличение числа новых городских трамваев, автобусов и троллейбусов с нормативным сроком службы
|0%
|0%
|1,3%
|11,4%
|Всплеск доли оборудования российского производства при совершенствовании дорог и транспортной сети
|60%
|62%
|62%
|84%