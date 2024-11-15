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В работе YouTube в России заметили перемены

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Видеохостинг YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.

Источник: © РИА Новости

Согласно данным платформы, YouTube работает без ограничений при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи. Тем не менее, многие пользователи сообщают, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при попытках входа через WiFi-соединение.

Ранее генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением YouTube.

Путин и Шахназаров встречались накануне. Как указано на сайте Кремля, они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.

Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.

В августе Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что основания для принятия мер в отношении YouTube — «неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства».

В октябре Хинштейн заявил агентству, что «блокировки YouTube в России не происходит».

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