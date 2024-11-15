В работе YouTube в России заметили перемены

Согласно данным платформы, YouTube работает без ограничений при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи. Тем не менее, многие пользователи сообщают, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при попытках входа через WiFi-соединение.
Ранее генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением YouTube.
Путин и Шахназаров встречались накануне. Как указано на сайте Кремля, они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.
Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
В августе Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что основания для принятия мер в отношении YouTube — «неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства».
В октябре Хинштейн заявил агентству, что «блокировки YouTube в России не происходит».