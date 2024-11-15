Times: девушка из Нидерландов отказалась от эвтаназии в последнюю минуту

Позже она поделилась, что теперь ценит жизнь иначе, поскольку оказалась настолько близка к смерти. По ее словам, жизненные трудности навсегда не исчезнут, но она теперь уверена, что даже в самые мрачные моменты можно найти свет. К мысли об эвтаназии ее привели затяжная анорексия и психические трудности.