Times: девушка из Нидерландов отказалась от эвтаназии в последнюю минуту

22-летняя жительница Нидерландов, Роми, была готова пройти процедуру эвтаназии, но в последний момент изменила свое решение, как сообщает The Times.
Подготовка к эвтаназии завершалась в июне, и Роми уже находилась на больничной койке. Однако на вопрос медсестры о твердости принятия решения девушка неожиданно отказалась от процедуры и расплакалась.
Позже она поделилась, что теперь ценит жизнь иначе, поскольку оказалась настолько близка к смерти. По ее словам, жизненные трудности навсегда не исчезнут, но она теперь уверена, что даже в самые мрачные моменты можно найти свет. К мысли об эвтаназии ее привели затяжная анорексия и психические трудности.
Ранее сообщалось, как хирург из американского штата Флорида удалил пациенту печень, а должен был селезенку.