Таллахасси
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: девушка из Нидерландов отказалась от эвтаназии в последнюю минуту

Причиной решиться на процедуру для Роми стала длительная анорексия и проблемы с психическим здоровьем.
Источник: Аргументы и факты

22-летняя жительница Нидерландов, Роми, была готова пройти процедуру эвтаназии, но в последний момент изменила свое решение, как сообщает The Times.

Подготовка к эвтаназии завершалась в июне, и Роми уже находилась на больничной койке. Однако на вопрос медсестры о твердости принятия решения девушка неожиданно отказалась от процедуры и расплакалась.

Позже она поделилась, что теперь ценит жизнь иначе, поскольку оказалась настолько близка к смерти. По ее словам, жизненные трудности навсегда не исчезнут, но она теперь уверена, что даже в самые мрачные моменты можно найти свет. К мысли об эвтаназии ее привели затяжная анорексия и психические трудности.

Ранее сообщалось, как хирург из американского штата Флорида удалил пациенту печень, а должен был селезенку.