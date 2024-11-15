Захарова указала на важность международного форума «Культура. Медиа. Цифра»

Первый международный форум креативных индустрий «Культура. Медиа. Цифра» состоялся 13 и 14 ноября в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своих впечатлениях от мероприятия в своем Telegram-канале.
«Отмена России в очередной раз не состоялась, план по изоляции нашей страны завален. На этот раз в Москве прошёл международный форум “Культура. Медиа. Цифра”», — пишет Захарова.
За два дня событие посетили более 5 тыс человек. В нем приняли участие 128 известных спикеров, из них 28 зарубежных из 16 стран. Дипломат также сообщила, что на форум прибыли сербский режиссер Эмир Кустурица и французский режиссер Люк Бессон.
В Москве 13 и 14 ноября состоялся первый международный форум «Культура. Медиа. Цифра», объединивший руководителей крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсеров, режиссеров, актеров, сотрудников СМИ и технологических компаний из разных стран. Среди тем — развитие новых медиа и игровой индустрии, внедрение искусственного интеллекта, новые виды контента и способы привлечения аудитории.