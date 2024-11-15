Захарова указала на важность международного форума «Культура. Медиа. Цифра»

За два дня событие посетили более 5 тыс человек. В нем приняли участие 128 известных спикеров, из них 28 зарубежных из 16 стран. Дипломат также сообщила, что на форум прибыли сербский режиссер Эмир Кустурица и французский режиссер Люк Бессон.