Японская принцесса Микаса скончалась в возрасте 101 года

Принцесса являлась старейшим членом императорской семьи. Она была вдовой принца Такахито Микаса, младшего брата императора Хирохито. Тот, в свою очередь, приходится дедушкой нынешнему императору Нарухито.
Юрико Микаса перед смертью была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за отказа жизненно важных органов.
В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения. Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.