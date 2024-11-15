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Японская принцесса Микаса скончалась в возрасте 101 года

Японская принцесса Юрико Микаса скончалась в возрасте 101 года, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление Управления императорского дома Японии.

Источник: AP 2024

Принцесса являлась старейшим членом императорской семьи. Она была вдовой принца Такахито Микаса, младшего брата императора Хирохито. Тот, в свою очередь, приходится дедушкой нынешнему императору Нарухито.

Юрико Микаса перед смертью была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за отказа жизненно важных органов.

В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения. Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.