Японская принцесса Микаса скончалась в возрасте 101 года

В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения. Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.