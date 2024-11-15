В работе YouTube в России заметили перемены

Некоторые пользователи при этом продолжают сталкиваться с ограничениями доступа к YouTube при подключении через WiFi. Это свидетельствует о том, что проблема, возможно, касается определённых провайдеров интернет-услуг или настроек сетевого оборудования, что требует дополнительного внимания для её решения.