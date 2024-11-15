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В работе YouTube в России заметили перемены

Ряд пользователей сообщил о том, что видеохостинг снова работает без ограничений.

Источник: Аргументы и факты

Видеохостинг YouTube возобновил свою работу без ограничений у всех операторов сотовой связи, как сообщают данные сервиса Globalcheck. Это означает, что пользователи, использующие мобильный интернет, теперь могут беспрепятственно получать доступ к контенту на платформе.

Некоторые пользователи при этом продолжают сталкиваться с ограничениями доступа к YouTube при подключении через WiFi. Это свидетельствует о том, что проблема, возможно, касается определённых провайдеров интернет-услуг или настроек сетевого оборудования, что требует дополнительного внимания для её решения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым пообещал разобраться с замедлением YouTube.