В работе YouTube в России заметили перемены

Видеохостинг YouTube возобновил свою работу без ограничений у всех операторов сотовой связи, как сообщают данные сервиса Globalcheck. Это означает, что пользователи, использующие мобильный интернет, теперь могут беспрепятственно получать доступ к контенту на платформе.
Некоторые пользователи при этом продолжают сталкиваться с ограничениями доступа к YouTube при подключении через WiFi. Это свидетельствует о том, что проблема, возможно, касается определённых провайдеров интернет-услуг или настроек сетевого оборудования, что требует дополнительного внимания для её решения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым пообещал разобраться с замедлением YouTube.