В состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружений

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев сообщил, что в боевой состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения. Это заявление было сделано в ходе поздравления военных моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии.
Адмирал подчеркнул, что история создания Каспийской флотилии неразрывно связана со значительными свершениями на благо Отечества, напомнив о том, что в 1696 году Боярская Дума издала указ «Морским судам быть», а в 1722 году для защиты побережья Каспийского моря была создана военная флотилия и порт в Астрахани.
По словам адмирала, сегодня в составе Каспийской флотилии находятся новейшие корабли, оснащенные высокоточным вооружением и суда обеспечения, которые успешно решают задачи любой сложности. В ближайшей перспективе запланировано продолжение оснащения флотилии новыми кораблями и системами вооружений, что обеспечит выполнение всех поставленных задач на должном уровне.
Моисеев также отметил, что ведется работа по созданию комплексной и самодостаточной системы базирования сил Каспийской флотилии и развитию береговой инфраструктуры. Авиационная и береговая составляющие флотилии также будут продолжать развиваться с акцентом на защиту от любых возможных угроз с морских направлений.
Ранее боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая провели тренировку по спасению в Восточно-Китайском море. Они провели ряд тренировок по противолодочной и противовоздушной обороне с выполнением учебно-боевых упражнений.