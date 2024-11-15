Яйцо ксеноморфа из «Чужих» продали на аукционе Propstore за $16 тыс

В описании лота сказано, что он участвовал в одной из самых знаковых сцен франшизы и занимает видное место на постерах фильма. Яйцо сделано из коричневого и бежево-серого стекловолокна. Оно раскрашено вручную, и на нем даже имеются следы от огнемета, который главный герой использовал в одной из финальных сцен для уничтожения яиц инопланетян.