Украинский пленный рассказал об обучении в немецком городе Хаммельбург

Палий рассказал, что его мобилизовали 17 сентября и сказали собрать вещи, аргументируя это тем, что он отправится на учёбу. Он отметил, что изначально сообщил, что является полностью непригодным для военной службы, однако ему сказали, что вопрос уже решён, и он отправится «отдохнуть», как это было необходимо для отчетности.