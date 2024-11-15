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Депутат Немкин посоветовал не переходить на новые продукты Microsoft

Как долго обновлённые продукты Microsoft будут доступны россиянам, и будут ли вообще, остаётся открытым вопросом.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рекомендовал отказаться от перехода на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, предложив пользователям перенести данные из устаревших сервисов и удалить их.

Согласно пресс-релизу Microsoft, с 31 декабря компания прекратит поддержку старых версий Outlook, а также приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди», переводя пользователей на новую версию Outlook. Немкин выразил сомнение в целесообразности использования новых продуктов Microsoft, учитывая неясность по поводу их дальнейшей доступности в России.

Он напомнил, что в этом году Microsoft неоднократно фигурировала в новостях из-за серьезных сбоев, затронувших крупные международные компании, банки и СМИ. Например, в июле сбои затронули около 8,5 миллионов устройств с Windows. По мнению Немкина, проблема в том, что западные продукты не подчиняются российскому законодательству, и пользователи остаются без защиты от подобных ситуаций, что подтверждает важность перехода на отечественные решения.

Немкин считает, что закрытие старых версий продуктов Microsoft должно подтолкнуть оставшихся пользователей к отказу от использования иностранных сервисов, поскольку такие риски, как потеря доступа к важной информации, становятся все более актуальными.

Напомним, с нового года пользователи сервиса не смогут отправлять сообщения. Помимо этого, будет остановлено получение писем помощью приложений «Почта» и «Календарь». При этом сообщения, хранящиеся в приложениях, получится экспортировать.