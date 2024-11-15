Депутат Немкин посоветовал не переходить на новые продукты Microsoft

Согласно пресс-релизу Microsoft, с 31 декабря компания прекратит поддержку старых версий Outlook, а также приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди», переводя пользователей на новую версию Outlook. Немкин выразил сомнение в целесообразности использования новых продуктов Microsoft, учитывая неясность по поводу их дальнейшей доступности в России.
Он напомнил, что в этом году Microsoft неоднократно фигурировала в новостях из-за серьезных сбоев, затронувших крупные международные компании, банки и СМИ. Например, в июле сбои затронули около 8,5 миллионов устройств с Windows. По мнению Немкина, проблема в том, что западные продукты не подчиняются российскому законодательству, и пользователи остаются без защиты от подобных ситуаций, что подтверждает важность перехода на отечественные решения.
Немкин считает, что закрытие старых версий продуктов Microsoft должно подтолкнуть оставшихся пользователей к отказу от использования иностранных сервисов, поскольку такие риски, как потеря доступа к важной информации, становятся все более актуальными.
Напомним, с нового года пользователи сервиса не смогут отправлять сообщения. Помимо этого, будет остановлено получение писем помощью приложений «Почта» и «Календарь». При этом сообщения, хранящиеся в приложениях, получится экспортировать.