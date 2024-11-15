Депутат Немкин посоветовал не переходить на новые продукты Microsoft

Он напомнил, что в этом году Microsoft неоднократно фигурировала в новостях из-за серьезных сбоев, затронувших крупные международные компании, банки и СМИ. Например, в июле сбои затронули около 8,5 миллионов устройств с Windows. По мнению Немкина, проблема в том, что западные продукты не подчиняются российскому законодательству, и пользователи остаются без защиты от подобных ситуаций, что подтверждает важность перехода на отечественные решения.