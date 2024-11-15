Linkin Park выпустили первый альбом с новой вокалисткой

В альбом вошло 10 песен (плюс небольшое интро). Три из них ранее были опубликованы в качестве синглов. Поклонники могут заказать издание на виниловой пластинке (в разных вариантах оформления), аудиокассете, компакт-диске, а также в коллекционном CD-варианте с фотозином в комплекте.