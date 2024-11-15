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Linkin Park выпустили первый альбом с новой вокалисткой

Группа Linkin Park выпустила первый студийный альбом с момента смерти фронтмена Честера Беннингтона в 2017 году. В записи диска From Zero приняли участие новый ударник Колин Бриттэн и вокалистка Эмили Андерсон, известная как соосновательница коллектива Dead Sara.
Источник: Известия

В альбом вошло 10 песен (плюс небольшое интро). Три из них ранее были опубликованы в качестве синглов. Поклонники могут заказать издание на виниловой пластинке (в разных вариантах оформления), аудиокассете, компакт-диске, а также в коллекционном CD-варианте с фотозином в комплекте.

С сентября группа находится в большом турне, которое продлится еще год, до середины ноября 2025-го, и охватит четыре континента.

Подробности о новом альбоме читайте в материале «Известий»:

Сказки Андерсон: каким получился альбом Linkin Park с новой вокалисткой.