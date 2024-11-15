Таллахасси
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии на 102-м году жизни умерла старейший член императорской семьи

Речь идет о принцессе Юрико Микасе, вдове принца Такахито.

Старейший член японской императорской семьи, принцесса Юрико Микаса, скончалась в возрасте 101 года, сообщает телеканал NHK.

Она была вдовой принца Такахито, младшего брата императора Хирохито, который был дедом нынешнего императора Нарухито.

С марта этого года принцесса Юрико находилась в тяжелом состоянии в одной из токийских клиник, где у нее были выявлены признаки инсульта и аспирационная пневмония.

Принцесса отпраздновала свой 101-й день рождения 4 июня. Ее смерть стала первой утратой в императорской семье с тех пор, как восемь лет назад скончался ее муж, принц Такахито. После ее ухода в императорской семье остаются 16 человек.

Ранее стало известно, что бывший лидер Шотландии Алекс Салмонд, который выступал за независимость от Лондона, умер на 70-м году жизни. Он потерял сознание после выступления с речью в Северной Македонии. Спустя непродолжительное время политик скончался.