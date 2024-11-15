В Японии на 102-м году жизни умерла старейший член императорской семьи

Старейший член японской императорской семьи, принцесса Юрико Микаса, скончалась в возрасте 101 года, сообщает телеканал NHK.
Она была вдовой принца Такахито, младшего брата императора Хирохито, который был дедом нынешнего императора Нарухито.
С марта этого года принцесса Юрико находилась в тяжелом состоянии в одной из токийских клиник, где у нее были выявлены признаки инсульта и аспирационная пневмония.
Принцесса отпраздновала свой 101-й день рождения 4 июня. Ее смерть стала первой утратой в императорской семье с тех пор, как восемь лет назад скончался ее муж, принц Такахито. После ее ухода в императорской семье остаются 16 человек.
Ранее стало известно, что бывший лидер Шотландии Алекс Салмонд, который выступал за независимость от Лондона, умер на 70-м году жизни. Он потерял сознание после выступления с речью в Северной Македонии. Спустя непродолжительное время политик скончался.