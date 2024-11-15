Дело журналистки Кеворковой направили в прокуратуру

Уголовное дело журналистки Надежды Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил ее адвокат Калой Альхигов РИА Новости.
Адвокат отметил, что данное дело имеет политический окрас, поэтому проверкой займется городская прокуратура. Обычно этот процесс может занять от двух до трех недель. После утверждения обвинительного заключения дело поступит в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.
На данный момент Кеворкова находится в следственном изоляторе, и последний раз Басманный суд Москвы продлил ей срок ареста до 6 декабря. Она была арестована в мае этого года, после чего Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов.
Ранее второй западный окружной военный суд приговорил жительницу Москвы Анастасию Бережинскую к 8 годам лишения свободы по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии, дискредитации ВС РФ, а также оправдании терроризма.
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов.