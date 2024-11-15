Создано светоотражающее покрытие из стекломикрошариков

В существующих аналогах поверхность материалов модифицируется при высокой температуре, что снижает прочность сцепления. Способ белгородских ученых предполагает использование воздушной струи компрессора, которая одновременно напыляет стекломикрошарики на поверхность изделия и охлаждает силикатный расплав. В результате благодаря высокому коэффициенту диффузионного отражения получается покрытие с высокой светоотражающей способностью. Также отмечается высокая прочность сцепления покрытия с поверхностью изделия, при этом используются доступное и недорогое сырье.