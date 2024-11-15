Создано светоотражающее покрытие из стекломикрошариков

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного технического университета (БГТУ) имени Шухова разработали и запатентовали новый способ получения защитно-декоративных покрытий с повышенной светоотражающей способностью. В отличие от аналогов, представленная разработка не требует дорогостоящего оборудования и спецтехники, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Получение специальных покрытий предполагает подготовку водного раствора жидкого стекла, который наносится на лицевую поверхность изделия автоклавного твердения и сушится. Затем поверхность строительного материала с покрытием подвергается плазменному оплавлению до образования силикатного расплава. Завершающий этап — процесс воздушного напыления стекломикрошариков размером 250−630 микрометров, при этом воздушная струя одновременно охлаждает расплав», — рассказали в министерстве.
В существующих аналогах поверхность материалов модифицируется при высокой температуре, что снижает прочность сцепления. Способ белгородских ученых предполагает использование воздушной струи компрессора, которая одновременно напыляет стекломикрошарики на поверхность изделия и охлаждает силикатный расплав. В результате благодаря высокому коэффициенту диффузионного отражения получается покрытие с высокой светоотражающей способностью. Также отмечается высокая прочность сцепления покрытия с поверхностью изделия, при этом используются доступное и недорогое сырье.
Представленная разработка позволит повысить безопасность, энергоэффективность и эстетичность объектов недвижимости, а также в развитии инновационных строительных технологий. Финансирование проекта проводилось в рамках федеральной целевой программы при поддержке Минобрнауки России. На изобретение получен патент RU 2 648 414 C1 «Способ получения светоотражающих защитно-декоративных покрытий на силикатных строительных материалах автоклавного твердения».