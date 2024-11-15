Посвященная эпохе дворцовых переворотов выставка откроется в Музеях Кремля

В масштабном проекте принимают участие 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, предоставивших 260 экспонатов. Главные редкости: корона Российской империи, золотая табакерка Екатерины II, ботфорты со шпорами и ночная рубаха Павла I, сюртук Петра II и порванные «Кондиции».
«Эта выставка необычна тем, что основную роль здесь играют документы, о которых все слышали, но никто не видел: акты о престолонаследии, “Кондиции” Анны Иоанновны, тайная переписка иностранных послов и посланников. Здесь собрано всё, что относится к политической жизни России XVIII века, в эпоху дворцовых переворотов», — рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Это бурный и драматичный период в истории России, последовавший за смертью Петра Великого, когда власть в государстве неоднократно сменялась насильственным путем. Император Петр І указом от 5 февраля 1722 года отменил веками существовавшую традицию передачи престола от отца к сыну: теперь монарх мог сам назначить себе преемника.
Однако в 1725 году царь скоропостижно скончался, не оставив завещания. И среди его ближайших сподвижников началась борьба за власть и влияние на претендентов на императорскую корону. Зачастую исход решала созданная Петром І гвардия.
С неожиданной смертью четырнадцатилетнего Петра II надолго прервалось наследование престола династией Романовых по мужской линии. Юноша умер накануне собственной свадьбы.
«Его гардероб сохранился и представлен на выставке. Петр II не мечтал заниматься политикой. Он любил охоту, развлечения, удовольствия. И во время одной из охот простудился и умер. Но весь гардероб, который был привезен в Кремль к коронации, остался здесь и дошел до нас в очень хорошем состоянии», — поделилась Гагарина.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 15 ноября, в 10:00:
Игры в престолы: Музеи Кремля вспомнили эпоху дворцовых переворотов.