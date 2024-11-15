Посвященная эпохе дворцовых переворотов выставка откроется в Музеях Кремля

«Его гардероб сохранился и представлен на выставке. Петр II не мечтал заниматься политикой. Он любил охоту, развлечения, удовольствия. И во время одной из охот простудился и умер. Но весь гардероб, который был привезен в Кремль к коронации, остался здесь и дошел до нас в очень хорошем состоянии», — поделилась Гагарина.