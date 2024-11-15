Разработка ЛЭТИ обеспечит надежную связь на высокоавтоматизированных предприятиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали математические алгоритмы, которые позволят обеспечить надежную связь на высокоавтоматизированных производствах, отличающихся большим объемом внутреннего трафика. Разработка поможет предотвратить перегрузки и сбои на предприятиях Индустрии 4.0, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра «Цифровые телекоммуникационные технологии» ЛЭТИ Олег Маркелов.
«Наша модель найдет применение у производителей сетевого оборудования, которое в том числе устанавливается на высокотехнологичных предприятиях Индустрии 4.0, на объектах критической инфраструктуры с высоким уровнем автоматизации и “умных” систем. С ее помощью возможна адекватная оценка нагрузок на сети с целью обеспечения должного уровня работы систем безопасности и эффективного управления промышленным оборудованием, а также его сохранностью», — рассказал Маркелов.
Индустрия 4.0 (которую также называют четвертой промышленной революцией) предполагает новый подход к промышленному производству, основанный на массовом внедрении самоорганизующихся информационных технологий, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении интернета вещей и искусственного интеллекта. В то же время работающие в таком формате предприятия сталкиваются с трудностями в обеспечении стабильной коммуникации между всеми устройствами внутри системы.
«Сегодняшняя реальность индустрии 4.0 — это огромное количество устройств, связанных в сложную паутину. Причем усложнение сетей произошло довольно быстро, буквально в последние несколько десятилетий. Так что современные математические модели, использующиеся для описания и прогнозирования работы, отстают», — добавил Маркелов.
Ученые исследовали текущие алгоритмы, которые задают построение и логику сетей на таких предприятиях. Было показано, что они работают некорректно в части прогнозирования трафика при высоких объемах передачи данных, что может вести к внутренним сбоям и задержкам. В ЛЭТИ предложили собственную математическую модель, которая учитывает всю сложность современных разветвленных сетей обмена данными между устройствами и пользователями. Система была протестирована в работе сетей при высоких перегрузках и показала свою эффективность.
Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030», оно является частью большой работы ученых ЛЭТИ в сфере моделирования трафика в современных инфокоммуникационных системах.
Об университете.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ — один из ведущих технических университетов России. В университете обучается 11 тыс. студентов, среди его выпускников выдающиеся ученые, в том числе нобелевский лауреат Жорес Алферов.