Разработка ЛЭТИ обеспечит надежную связь на высокоавтоматизированных предприятиях

Ученые исследовали текущие алгоритмы, которые задают построение и логику сетей на таких предприятиях. Было показано, что они работают некорректно в части прогнозирования трафика при высоких объемах передачи данных, что может вести к внутренним сбоям и задержкам. В ЛЭТИ предложили собственную математическую модель, которая учитывает всю сложность современных разветвленных сетей обмена данными между устройствами и пользователями. Система была протестирована в работе сетей при высоких перегрузках и показала свою эффективность.