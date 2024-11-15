В заказнике Оренбургской области обнаружили новый для РФ вид водорослей

ОРЕНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Озера заказника «Светлинский» в Оренбургской области стали первой в России и третьей в мире точкой обнаружения водорослей Mallomonas solea-ferrea var. Irregularis. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Среди находок отмечены крайне редкие формы. Например, Mallomonas solea-ferrea var. irregularis. Впервые вид описан в 2013 году из водоемов Чехии. Вторая находка M. solea-ferrea var. irregularis зарегистрирована в 2022 году далеко за пределами Европы. Вид отмечен в Индонезии, в высокогорном болотном водоеме острова Новая Гвинея. Светлинские водоемы стали третьей точкой обнаружения M. solea-ferrea var. irregularis в мире и первой в России», — сказано в распространенном сообщении.
Новые для России водоросли обнаружили ученые из Института клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН при содействии Дирекции особо охраняемых природных территорий областного значения Оренбургской области. Для этого провели несколько экспедиций на водоемы биологического заказника областного значения «Светлинский».
«Водоросли являются важным элементом окружающей среды. Через цепи питания они формируют кормовую базу для обитателей заказника, в том числе и краснокнижных. Также водоросли насыщают водоемы кислородом и создают органику», — приводятся в сообщении слова руководителя дирекции Александра Семенова.
В состав Светлинского биологического заказника входят центральный и южный секторы озера Жетыколь, озера Давленколь, Обалыколь, Малый Обалаколь и Караколь с 500-метровой зоной вдоль их побережий, а также прилегающие степные участки. В заказнике обитают около 220 видов птиц, 36 из которых внесены в красные книги Российской Федерации, Оренбургской области и в Международную красную книгу. Например, кудрявый пеликан, краснозобая казарка, пискулька, савка, белоглазый нырок, степной лунь, орлан-белохвост, степная пустельга, стрепет, кречетка, степная тиркушка.