В заказнике Оренбургской области обнаружили новый для РФ вид водорослей

В состав Светлинского биологического заказника входят центральный и южный секторы озера Жетыколь, озера Давленколь, Обалыколь, Малый Обалаколь и Караколь с 500-метровой зоной вдоль их побережий, а также прилегающие степные участки. В заказнике обитают около 220 видов птиц, 36 из которых внесены в красные книги Российской Федерации, Оренбургской области и в Международную красную книгу. Например, кудрявый пеликан, краснозобая казарка, пискулька, савка, белоглазый нырок, степной лунь, орлан-белохвост, степная пустельга, стрепет, кречетка, степная тиркушка.